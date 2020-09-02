Міськрада Дніпра просить Зеленського продовжити спрощене оподаткування після карантину

Відповідне звернення ухвалили на сесії 2 вересня

Відповідне звернення ухвалили на сесії 2 вересня

Депутати міської ради Дніпра звернулися до президента, Верховної ради та уряду з проханням "захистити спрощену систему оподаткування".

Як передає RegioNews, про це повідомляє Дніпровська міська рада.

Депутати пропонують ухвалити законопроєкти, які пожвавлять бізнес-активність чинних ФОПів і створять підстави "для довіри підприємців до фіскальних органів та їхньої впевненості в законодавчій стабільності".

Законопроєкти набувають надважливого значення, особливо після карантину. Вони дозволять стимулювати вихід з тіні "сірих підприємців", збільшити надходження до місцевих бюджетів", – йдеться у зверненні.

Депутати Дніпра зазначають, що ухваленні зміни урегулюють довільне ведення звітності в будь-який спосіб та інші питання, що дозволять зняти соціальну напругу з ФОП.

Раніше повідомлялось, що колишній мер Дніпра Іван Куліченко піде на вибори з партією "Наш край".