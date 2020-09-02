Горсовет Днепра просит Зеленского продлить упрощенное налогообложение после карантина

Соответствующее обращение приняли на сессии 2 сентября

Соответствующее обращение приняли на сессии 2 сентября

Депутаты городского совета Днепра обратились к президенту, Верховной раде и правительству с просьбой "защитить упрощенную систему налогообложения".

Как передает RegioNews, об этом сообщает Днепровский городской совет.

Депутаты предлагают принять законопроекты, которые оживят бизнес-активность действующих ФЛП и создадут основания "для доверия предпринимателей к фискальным органам и их уверенности в законодательной стабильности".

Законопроекты приобретают важнейшего значения, особенно после карантина. Они позволят стимулировать выход из тени "серых предпринимателей", увеличить поступления в местные бюджеты", – говорится в обращении.

Депутаты Днепра отмечают, что принятие изменений урегулируют произвольное ведение отчетности в любой способ и другие вопросы, которые позволят снять социальное напряжение с ФЛП.

Ранее сообщалось, что бывший мэр Днепра Иван Куличенко пойдет на выборы с партией "Наш край".