У Кривому Розі почали розробляти електромобіль
Про це пишуть RegioNews із посиланням на ТРК "Рудана”.
"Це комерційний електромобіль для доправлення вантажів, пошти, товарів по місту. Електромобілі не забруднюють навколишнє середовище. Це екологічний напрямок, до якого рухається весь світ. І Україна не має лишатись осторонь цього процесу”, - розповів Віталій Бризгалов, - винахідник, який працює над проектом.
Довжина електромобіля - 5 метрів, висота - більше 2-х метрів. За зразок криворізькі майстри брали моделі електричних авто із США та Європи. А от деталі для розробки використовували вітчизняні. Та й модель електродвигуна розробили самостійно.
Коли екологічне авто запатентують та чи піде воно у серійну розробку, поки невідомо.
Як писали RegioNews раніше, компанія Tesla оголосила про відкликання 15 тисяч кросоверів Model X через несправність в рульовій системі, через яку у водія можуть виникнути труднощі з управлінням.
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