В Кривом Роге начали разрабатывать электромобиль
Об этом пишут RegioNews со ссылкой на ТРК "Рудана”.
"Это коммерческий электромобиль для доставки грузов, почты, товаров по городу. Электромобили не загрязняют окружающую среду. Это экологическое направление, к которому движется весь мир. И Украина не должна оставаться в стороне от этого процесса”, - рассказал Виталий Брызгалов, - изобретатель, который работает над проектом.
Длина электромобиля - 5 метров, высота - более 2-х метров. За образец криворожские мастера брали модели электрических авто из США и Европы. А вот детали для разработки использовали отечественные. Да и модель электродвигателя разработали самостоятельно.
Когда экологическое авто запатентуют и пойдет ли оно в серийную разработку, пока неизвестно.
Как писали RegioNews ранее, компания Tesla объявила об отзыве 15 тысяч кроссоверов Model X за неисправности в рулевой системе, за которую у водителя могут возникнуть трудности с управлением.
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