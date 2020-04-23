Нас труять невідомо чим, - жителі Жовтих Вод панікують через можливе кислотне отруєння

Люди скаржаться на чхання, свербіж у горлі і кропив’янку – таким чином проявляється алергія на невідому речовину

Люди скаржаться на чхання, свербіж у горлі і кропив’янку – таким чином проявляється алергія на невідому речовину

Про симптоми алергії та утруднене дихання у людей і тварин у мережі FaceBook пишуть місцеві мешканці, інформує RegioNews.

"Жовтоводці панікують. В соцмережах викладають відео, як над Жовтими Водами згустилися червоні хмари, навіть дерева почервоніли. Що за викиди панують у повітрі- не відомо, але вже деякий час, особливо уночі та зранку, відчувається запах гарі. Мешканці скаржаться на подразнення рецепторів. Часте чихання та свербіж у горлі зачастилися у людей. Навіть бджоли, сідаючи на фруктові дерева, одразу падають з них", - описують мешканці Жовтих Вод стан довкілля.

Жовтоводці панікують. В соцмережах викладають відео, як над Жовтими Водами згустилися червоні хмари, навіть дерева... Опубліковано Громада Жовті Води Середа, 22 квітня 2020 р.

Місцеві припускають, що погане самопочуття може бути наслідком кислотних викидів або поливу міста деззасобами.

"Складається таке враження, що нас травлять. Тільки не зрозуміло чим. Чи то кислотні викиди, чи це через той полив деззасобами. Адже весь той бланідас випаровується і ми ним дихаємо",- занепокоєні мешканці приватного сектору старого району міста. І взагалі у фейсбуці обговорюють цю тему, висуваючи кожен свої припущення, звідки ті хмари і через що погіршується самопочуття. "Я побув годину у дворі своєму, були закатані рукава- тепер руки і чухаються",- скаржиться жовтоводець.

Влада поки що не коментує цю ситуацію.