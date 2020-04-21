У Дніпрі головна лікарка оголосила голодування через медреформу

21 квітня генеральна директорка обласної реабілітаційної лікарні у Дніпрі Інеса Шевченко оголосила голодування - так протестує проти другого етапу української медреформи

21 квітня генеральна директорка обласної реабілітаційної лікарні у Дніпрі Інеса Шевченко оголосила голодування - так протестує проти другого етапу української медреформи

Про свої наміри написала на особистій Facebook-сторінці, повідомляють RegioNews.

"Через реформу, яка розпочалася з 1 квітня, лікарі країни не матимуть заробітної плати. Щоб медики Дніпропетровської області до кінця року отримували зарплату, треба 1 мільярд 330 мільйонів державної субвенції, а нашому регіону виділили 300 мільйонів, тобто в 4,5 рази менше”, - пояснила ситуацію Шевченко.

Додала, що медреформа залишить без зарплат сотні медиків: у лікувальних закладів просто не вистачить грошей на всі видатки.

Свою акцію Інеса Шевченко назвала безстроковою.

Нагадаємо, що другий етап медичної реформи почався з 1 квітня. Він передбачає запровадження принципу "гроші йдуть за пацієнтом” в закладах, які надають спеціалізовану медичну допомогу.

Раніше RegioNews писали про те, що Кабмін підвищить заробітну плату для середнього медичного персоналу до 30% - завдяки збільшенню бюджету на охорону здоров’я.