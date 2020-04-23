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Валерия Ясницкая журналист info@regionews.ua
23 апреля 2020, 11:24 5

Нас травят неизвестно чем, - жители Желтых Вод паникуют из-за возможного кислотного отравления

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23 апреля 2020, 11:24 5
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Люди жалуются на чихание, зуд в горле и крапивницу – таким образом проявляется аллергия на неизвестное вещество
Люди жалуются на чихание, зуд в горле и крапивницу – таким образом проявляется аллергия на неизвестное вещество

О симптомах аллергии и затрудненное дыхание у людей и животных в сети FaceBook пишут местные жители, передает RegioNews.

"Желтоводцы паникуют. В соцсетях выкладывают видео, как над Желтыми Водами сгустились красные облака, даже деревья покраснели. Что за выбросы господствуют в воздухе - не известно, но уже некоторое время, особенно ночью и утром, ощущается запах гари. Жители жалуются на раздражение рецепторов. Частое чихание и зуд в горле зачастилися у людей. Даже пчелы, садясь на фруктовые деревья, сразу падают с них", - описывают жители Желтых Вод состояние окружающей среды.

Жовтоводці паникуют. В соцсетях выкладывают видео, как над Желтыми Водами сгустились красные облака, даже деревья...

Опубликовано Община Желтые Воды Среда, 22 апреля 2020 г.

Местные жители предполагают, что плохое самочувствие может быть следствием кислотных выбросов или полива города дезсредствами.

"Складывается такое впечатление, что нас травят. Только не понятно чем. То ли кислотные выбросы, то ли полив дезсредствами. Ведь весь тот бланидас испаряется и мы им дышим",- обеспокоены жители частного сектора старого района города. И вообще в фейсбуке обсуждают эту тему, выдвигая каждый свои предположения, откуда те облака и из-за чего ухудшается самочувствие. "Я побыл час в своем дворе, были закатаны рукава - теперь руки и чухаются",- жалуется желтоводец.

Власти пока не комментируют эту ситуацию.


Днепропетровская область Желтые Воды отравление дезинфекция
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