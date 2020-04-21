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Александра Василенко журналист info@regionews.ua
21 апреля 2020, 18:42 4

В Днепре главный врач объявила голодовку из-за медреформы

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21 апреля 2020, 18:42 4
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21 апреля генеральный директор областной реабилитационной больнице в Днепре Инесса Шевченко объявила голодовку - так протестует против второго этапа украинской медреформы
21 апреля генеральный директор областной реабилитационной больнице в Днепре Инесса Шевченко объявила голодовку - так протестует против второго этапа украинской медреформы

О своих намерениях написала на личной Facebook-странице, сообщают RegioNews.

"Из-за реформы, которая началась с 1 апреля, врачи страны не получат заработной платы. Ччтобы медики Днепропетровской области до конца года получали зарплату, надо 1 миллиард 330 миллионов государственной субвенции, а нашему региону выделили 300 миллионов, то есть в 4,5 раза меньше”, - пояснила ситуацию Шевченко.

Добавила, что медреформа оставит без зарплат сотни медиков: у лечебных учреждений просто не хватит денег на все расходы.

Свою акцию Инесса Шевченко назвала бессрочной.

Напомним, что второй этап медицинской реформы начался с 1 апреля. Он предусматривает внедрение принципа "деньги идут за пациентом” в учреждениях, которые оказывают специализированную медицинскую помощь.

Ранее RegioNews писали о том, что Кабмин повысит заработную плату среднего медицинского персонала до 30% - благодаря увеличению бюджета на здравоохранение.


медреформа больницы Днепр Днепропетровская область протесты
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