В Днепре главный врач объявила голодовку из-за медреформы
О своих намерениях написала на личной Facebook-странице, сообщают RegioNews.
"Из-за реформы, которая началась с 1 апреля, врачи страны не получат заработной платы. Ччтобы медики Днепропетровской области до конца года получали зарплату, надо 1 миллиард 330 миллионов государственной субвенции, а нашему региону выделили 300 миллионов, то есть в 4,5 раза меньше”, - пояснила ситуацию Шевченко.
Добавила, что медреформа оставит без зарплат сотни медиков: у лечебных учреждений просто не хватит денег на все расходы.
Свою акцию Инесса Шевченко назвала бессрочной.
Напомним, что второй этап медицинской реформы начался с 1 апреля. Он предусматривает внедрение принципа "деньги идут за пациентом” в учреждениях, которые оказывают специализированную медицинскую помощь.
Ранее RegioNews писали о том, что Кабмин повысит заработную плату среднего медицинского персонала до 30% - благодаря увеличению бюджета на здравоохранение.
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