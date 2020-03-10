11:36  10 березня
У ВООЗ розказали, скільки потрібно часу на одужання від коронавірусу
15:17  10 березня
Справа Зеленського: суд обрав Федині запобіжний захід
14:06  10 березня
Справа МН17: адвокати підозрюваного росіянина не знають, хто їм платить
UA | RU
UA | RU
10 березня 2020, 15:40 3

У ДніпрОДА через коронавірус вирішили перенести Міжнародний економічний форум

Читайте также
на русском языке
10 березня 2020, 15:40 3
Читайте также на русском языке
Через поширення у світі коронавірусу Дніпропетровська облдержадміністрація переносить ІІІ Міжнародний економічний форум DEF'2020, який був запланований на 19-20 березня
Фото: pixabay.com
Через поширення у світі коронавірусу Дніпропетровська облдержадміністрація переносить ІІІ Міжнародний економічний форум DEF'2020, який був запланований на 19-20 березня

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.

"Команда DEF'2020 прийняла рішення змінити дати проведення форуму. Це зумовлено поширенням у світі коронавірусу та великою кількістю іноземних учасників – ми очікували гостей з 20 країн. Ми відповідально ставимося до безпеки всіх учасників зустрічі, тому переносимо форум, але не припиняємо готуватися до нього", - зазначили в ОДА.

Нові дати проведення DEF'2020 буде анонсовано згодом.

DEF'2020: International Space and IT Days in Dnipro організовує Дніпропетровська ОДА разом із підприємствами космічної галузі та ІТ-спільнотою регіону.

Нагадаємо, станом на 10 березня коронавірус виявлений у всіх країнах ЄС, в Китаї пішов на спад.


Коронавирус
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
10 березня 2020, 13:18
Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
07 березня 2020, 18:02
Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
08 березня 2020, 15:50
В Україні офіційно підтверджений перший випадок коронавірусу
03 березня 2020, 11:33
Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
08 березня 2020, 16:45
Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою
08 березня 2020, 12:37
Останні Популярні
Сергій Куюн
Вадим Денисенко
Андрій Романенко
Всі блоги »
Служили два товариша. Чи виторгує мер Кропивницького бренд "Слуги народу"
09 березня 2020, 19:26
Горіти тобі в штабі. Чи отримає скандальний нардеп Іванісов своїх депутатів на Рівненщині
06 березня 2020, 11:42
Всі публікації »
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Всі відео »
Кучер Олексій Володимирович
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро Анатолійович
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »