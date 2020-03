У ДніпрОДА через коронавірус вирішили перенести Міжнародний економічний форум

Через поширення у світі коронавірусу Дніпропетровська облдержадміністрація переносить ІІІ Міжнародний економічний форум DEF'2020, який був запланований на 19-20 березня

Фото: pixabay.com

Через поширення у світі коронавірусу Дніпропетровська облдержадміністрація переносить ІІІ Міжнародний економічний форум DEF'2020, який був запланований на 19-20 березня

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.

"Команда DEF'2020 прийняла рішення змінити дати проведення форуму. Це зумовлено поширенням у світі коронавірусу та великою кількістю іноземних учасників – ми очікували гостей з 20 країн. Ми відповідально ставимося до безпеки всіх учасників зустрічі, тому переносимо форум, але не припиняємо готуватися до нього", - зазначили в ОДА.

Нові дати проведення DEF'2020 буде анонсовано згодом.

DEF'2020: International Space and IT Days in Dnipro організовує Дніпропетровська ОДА разом із підприємствами космічної галузі та ІТ-спільнотою регіону.

Нагадаємо, станом на 10 березня коронавірус виявлений у всіх країнах ЄС, в Китаї пішов на спад.