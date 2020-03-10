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10 марта 2020, 15:40 6

В ДнепрОГА из-за коронавируса решили перенести Международный экономический форум

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10 марта 2020, 15:40 6
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Из-за распространения в мире коронавируса Днепропетровская облгосадминистрация переносит III Международный экономический форум DEF'2020, который был запланирован на 19-20 марта
Фото: pixabay.com
Из-за распространения в мире коронавируса Днепропетровская облгосадминистрация переносит III Международный экономический форум DEF'2020, который был запланирован на 19-20 марта

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.

"Команда DEF'2020 приняла решение изменить даты проведения форума. Это обусловлено распространением в мире коронавируса и большим количеством иностранных участников - мы ожидали гостей из 20 стран. Мы ответственно относимся к безопасности всех участников встречи, поэтому переносим форум, но не прекращаем готовиться к нему", - отметили в ОГА.

Новые даты проведения DEF'2020 будет анонсировано позже.

DEF'2020: International Space and IT Days in Dnipro организует Днепропетровская ОГА вместе с предприятиями космической отрасли и ИТ-сообществом региона.

Напомним, по состоянию на 10 марта коронавирус обнаружен во всех странах ЕС, в Китае пошел на спад.


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