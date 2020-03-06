В Дніпропетровській області створили "гарячу лінію" з питань коронавірусу

Для оперативного консультування щодо коронавірусу в Дніпропетровській області створили цілодобову "гарячу лінію"

Фото: Дніпропетровська облдержадміністрація

Для оперативного консультування щодо коронавірусу в Дніпропетровській області створили цілодобову "гарячу лінію"

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської облдержадміністрації.

Звернутись на неї можуть всі мешканці Дніпропетровщини. Найперше ті, хто повернувся з країн, де зафіксували спалахи хвороби. Телефонувати радять й тим, хто має симптоми, схожі на COVID-19.

Телефони "гарячої лінії": (067) 611 08 86, (068) 979 96 24.