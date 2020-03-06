В Днепропетровской области создали "горячую линию" по вопросам коронавируса

Для оперативного консультирования по коронавируса в Днепропетровской области создали круглосуточную "горячую линию"

Фото: Днепропетровская облгосадминистрация

Для оперативного консультирования по коронавируса в Днепропетровской области создали круглосуточную "горячую линию"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации.

Обратиться на нее могут все жители Днепропетровщины. В первую очередь те, кто вернулся из стран, где зафиксировали вспышки болезни. Звонить советуют и тем, кто имеет симптомы, похожие на COVID-19.

Телефоны "горячей линии": (067) 611 08 86, (068) 979 96 24.