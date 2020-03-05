Корбана обрали головою громадської ради при Дніпровській мерії
Члени громадської ради при Дніпровській міській раді 4 березня обрали нового керівника. Ним став Геннадій Корбан – за його кандидатуру віддали 28 голосів
Члени громадської ради при Дніпровській міській раді 4 березня обрали нового керівника. Ним став Геннадій Корбан – за його кандидатуру віддали 28 голосів
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Дніпровської міськради.
Заступником голови громадської ради обрали Геннадія Грищенка. До переліку членів правління увійшли: Марія Пінчук, Ольга Волкова, Маріанна Мірошниченко, Олег Ростовцев і Лілія Богачова.
У громадській раді при міськраді Дніпра найближчим часом з’явиться бек-офіс, до якого зможуть звертатися мешканці. При об’єднанні також працюватимуть дванадцять різнопрофільних комітетів. Новий очільник ради Геннадій Корбан серед основних її завдань назвав контроль виконавчої влади через думку громади.
Найближчим часом оновлена рада збереться на чергове засідання, щоб ухвалити подальший план роботи.
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