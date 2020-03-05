Корбана избрали председателем общественного совета при Днепровской мэрии
Члены общественного совета при Днепровском городском совете 4 марта избрали нового руководителя. Им стал Геннадий Корбан - за его кандидатуру отдали 28 голосов
Члены общественного совета при Днепровском городском совете 4 марта избрали нового руководителя. Им стал Геннадий Корбан - за его кандидатуру отдали 28 голосов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Днепровского горсовета.
Заместителем председателя общественного совета избрали Геннадия Грищенко. В перечень членов правления вошли: Мария Пинчук, Ольга Волкова, Марианна Мирошниченко, Олег Ростовцев и Лилия Богачева.
В общественном совете при горсовете Днепра в ближайшее время появится бэк-офис, в который смогут обращаться жители. При объединении также будут работать двенадцать разнопрофильных комитетов. Новый глава совета Геннадий Корбан среди основных его задач назвал контроль исполнительной власти за мнение общества.
В ближайшее время обновленный совет соберется на очередное заседание, чтобы принять дальнейший план работы.
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