Корбана избрали председателем общественного совета при Днепровской мэрии

Члены общественного совета при Днепровском городском совете 4 марта избрали нового руководителя. Им стал Геннадий Корбан - за его кандидатуру отдали 28 голосов

Фото: Днепровский городской совет

Члены общественного совета при Днепровском городском совете 4 марта избрали нового руководителя. Им стал Геннадий Корбан - за его кандидатуру отдали 28 голосов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Днепровского горсовета.

Заместителем председателя общественного совета избрали Геннадия Грищенко. В перечень членов правления вошли: Мария Пинчук, Ольга Волкова, Марианна Мирошниченко, Олег Ростовцев и Лилия Богачева.

В общественном совете при горсовете Днепра в ближайшее время появится бэк-офис, в который смогут обращаться жители. При объединении также будут работать двенадцать разнопрофильных комитетов. Новый глава совета Геннадий Корбан среди основных его задач назвал контроль исполнительной власти за мнение общества.

В ближайшее время обновленный совет соберется на очередное заседание, чтобы принять дальнейший план работы.