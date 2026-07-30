На Буковині підліток виманив у пенсіонерки усі гроші

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

16-річний хлопець зателефонував 72-річній пенсіонерці. Він переконав її, що її донька потрапила в ДТП і потребує операції. Потім він прийшов до її квартири, і жінка віддала йому 2750 євро і 20 тисячами гривень.

"Дізнавачі поліції Буковини повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального проступку. Дії буковинця кваліфікували за ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині правоохоронці викрили афериста. Він разом зі спільником із тимчасово окупованої території спустошував банківські картки людей. Серед потерпілих були військові.