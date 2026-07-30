14:58  30 липня
На Київщині підлітки скинули з сьомого поверху пакет із водою у візок із тримісячною дитиною
14:46  30 липня
Зіткнення легковика з "Уралом" на Прикарпатті: загинула пасажирка, водійка в лікарні
13:27  30 липня
Росіяни скинули три авіабомби на Херсон: загинув чоловік, пошкоджено промзону та лікарню
UA | RU
UA | RU
30 липня 2026, 18:55

На Буковині підліток виманив у пенсіонерки усі гроші

30 липня 2026, 18:55
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

На Буковині викрили 16-річного хлопця. Виявилось, він організував схему шахрайства

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

16-річний хлопець зателефонував 72-річній пенсіонерці. Він переконав її, що її донька потрапила в ДТП і потребує операції. Потім він прийшов до її квартири, і жінка віддала йому 2750 євро і 20 тисячами гривень.

"Дізнавачі поліції Буковини повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального проступку. Дії буковинця кваліфікували за ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині правоохоронці викрили афериста. Він разом зі спільником із тимчасово окупованої території спустошував банківські картки людей. Серед потерпілих були військові.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
діти підлітки шахрайство
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
У Новій Пошті з 1 серпня змінюють графіки: коли можна забирати посилки
30 липня 2026, 19:55
На Рівненщині хакер у соцмережах крав гроші пенсіонерів
30 липня 2026, 19:35
Росіяни вдарили КАБами по Миколаївщині: пошкоджені понад 10 будинків та школа
30 липня 2026, 18:34
У Києві завершили ліквідацію наслідків нічної атаки
30 липня 2026, 18:19
$12 тисяч за перетин кордону: на Закарпатті викрили організатора схеми
30 липня 2026, 17:51
Українські військові показали, як накривають вогнем росіян на Вовчанському напрямку
30 липня 2026, 17:50
На Полтавщині легковик врізався у позашляховик: двоє загиблих, двоє постраждалих
30 липня 2026, 17:36
У Чернігові директор коледжу влаштовував ухилянтів на роботу для відстрочки
30 липня 2026, 17:20
Прикордонники показали, як збили 12 ворожих "шахедів" на Харківщині
30 липня 2026, 17:14
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Всі публікації »
Віктор Ягун
Юрій Касьянов
Віталій Портніков
Всі блоги »