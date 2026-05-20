Ілюстративне фото: pixabay

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у шести регіонах тимчасово залишаються без електропостачання

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Йдеться про Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Сумську, Чернігівську та Харківську області.

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Крім того, через негоду без електропостачання залишаються близько 30 населених пунктів на Київщині, Полтавщині та Чернігівщині. Ремонтні бригади працюють над відновленням.

Зазначається, що 20 травня застосування обмежень електроенергії не прогнозується. Споживачів просять, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію протягом всієї доби. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, у ніч на 20 травня ворог атакував Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 154 ударними БпЛА типу Shahed. Зафіксовані влучання на 20 локаціях.