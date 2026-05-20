Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вранці 20 травня, орієнтовно о 07:00, ворог атакував з дрона молоковоз у селі Раківка Бериславського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Херонську ОВА.

Під удар потрапили двоє 58-річних чоловіків, які стояли поруч з машиною. Вони дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми, в одного з них – ще й уламкове поранення ноги.

"Швидка" доставили постраждалих до лікарні. Їх стан медики оцінюють як середнього ступеня тяжкості.

Нагадаємо, у ДСНС показали наслідки нічного обстрілу Конотопа на Сумщині. Руйнувань зазнав багатоквартирний будинок. Попередньо, травмовані восьмеро людей.