На Чернігівщині поїзд зупинили під час руху через небезпеку ударів
Поїзд "Укрзалізниці" сполучення «Київ–Славутич» зупинили посеред руху в Чернігівській області через повітряну загрозу та евакуювали пасажирів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Українську правду.
Як зазначається, поїзд зупинили недалеко від Ніжина під час повітряної тривоги у зв'язку з оголошенням підвищеної небезпеки.
Усіх пасажирів висадили у полі, де зупинили потяг. Йдеться про близько 100 людей.
Нагадаємо, в Чернігівській області повітряна тривога триває вже 10 годин.
Як повідомлялось, 26 березня російські військові атакували FPV-дроном місто Семенівка в Чернігівській області. Внаслідок атаки було пошкоджено об’єкт інфраструктури.
На Чернігівщині знешкодили бойову частину ворожого безпілотника, яку знайшли в полі
