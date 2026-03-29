На Чернігівщині поїзд зупинили під час руху через небезпеку ударів

Поїзд "Укрзалізниці" сполучення «Київ–Славутич» зупинили посеред руху в Чернігівській області через повітряну загрозу та евакуювали пасажирів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Українську правду.

Як зазначається, поїзд зупинили недалеко від Ніжина під час повітряної тривоги у зв'язку з оголошенням підвищеної небезпеки.

Усіх пасажирів висадили у полі, де зупинили потяг. Йдеться про близько 100 людей.

Нагадаємо, в Чернігівській області повітряна тривога триває вже 10 годин.

Як повідомлялось, 26 березня російські військові атакували FPV-дроном місто Семенівка в Чернігівській області. Внаслідок атаки було пошкоджено об’єкт інфраструктури.