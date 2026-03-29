На Черниговщине поезд остановили во время движения из-за опасности ударов

фото: pravda.com.ua

Поезд "Укрзализныци" сообщение «Киев-Славутич» остановили посреди движения в Черниговской области из-за воздушной угрозы и эвакуировали пассажиров

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Украинскую правду".

Как отмечается, поезд остановили недалеко от Нежина во время воздушной тревоги в связи с объявлением повышенной опасности.

Всех пассажиров взорвали в поле, где остановили поезд. Речь идет о около 100 человек.

Напомним, в Черниговской области воздушная тревога длится уже 10 часов.

Как сообщалось, 26 марта российские военные атаковали FPV-дроном город Семеновка в Черниговской области. В результате атаки был поврежден объект инфраструктуры.