Вибухотехніки знищили у Ніжинському районі бойову частину російського ударного дрона, який раніше збили Сили оборони.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Залишки безпілотника виявили в полі неподалік одного з населених пунктів. Оскільки бойова частина БпЛА не здетонувала при падінні, вона становила реальну загрозу для людей.

Вибухотехніки транспортували дрон у безпечне місце та знищили шляхом контрольованого підриву.

Правоохоронці нагадують: у разі виявлення підозрілих предметів до них заборонено наближатися чи торкатися їх. Про знахідки слід негайно повідомляти за номерами 102, військових, ДСНС або органам місцевої влади.

