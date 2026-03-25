25 березня 2026, 18:55

На Чернігівщині "нагріли" понад півмільйона на укриттях

25 березня 2026, 18:55
Фото: Національна поліція
На Чернігівщині посадовиця отримала підозру за неналежне виконання службових обов’язків. Йшлось про закупівлю укриттів

Про це повідомляє поліція Чернігівської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, підозрювана неналежно організувала процес закупівлі за кошти бюджету громади двох наземних укриттів. Однак посадовиця не забезпечила об’єктивного аналізу ринку цін та обмежилася лише кількома комерційними пропозиціями. В результаті укриття придбали за надто завищеною ціною.

Відомо, що фактична вартість укриттів становить 1 590 000 гривень. При цьому середня ринкова вартість становила близько 880 тисяч гривень. Тобто бюджет втратив 709 440 гривень.

"Наразі слідчі поліції під процесуальним керівництвом Корюківської окружної прокуратури завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки)", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила розкрадання оборонного бюджету України. Причетними до схеми виявились високопосадовці Збройних сил та Служби безпеки України. Йдеться про корупційну схему на сотні тисяч доларі США

