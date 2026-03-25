Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Дрон виявили на відкритій місцевості неподалік одного з населених пунктів.

Бойова частина БПЛА не здетонувала, тож вибухотехніки з дотриманням застережних заходів знищили її шляхом підриву.

Правоохоронці нагадують: у разі виявлення підозрілих предметів до них заборонено наближатися чи торкатися їх. Про знахідки слід негайно повідомляти за номерами 102, військових, ДСНС або органам місцевої влади.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині вибухотехніки знешкодили бойову частину російської ракети Х-101. Уламки ракети впали в полі біля лісу.