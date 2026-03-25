На Чернігівщині знешкодили бойову частину ворожого безпілотника
Залишки російського ударного БпЛА знайшли днями у Чернігівському районі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Дрон виявили на відкритій місцевості неподалік одного з населених пунктів.
Бойова частина БПЛА не здетонувала, тож вибухотехніки з дотриманням застережних заходів знищили її шляхом підриву.
Правоохоронці нагадують: у разі виявлення підозрілих предметів до них заборонено наближатися чи торкатися їх. Про знахідки слід негайно повідомляти за номерами 102, військових, ДСНС або органам місцевої влади.
Нагадаємо, раніше на Вінниччині вибухотехніки знешкодили бойову частину російської ракети Х-101. Уламки ракети впали в полі біля лісу.
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
