На Черниговщине чиновник ТЦК снимала мужчин с учета

Фото: Нацполиция

На Черниговщине чиновник ТЦК наладила схему уклонения от призыва военнообязанными. Стало известно, как это происходило

Об этом сообщает полиция Черниговской области, передает RegioNews.

В Черниговской области военная ТЦК несанкционированно меняла информацию, снимая мужчин призывного возраста с учета. Известно о по меньшей мере три таких случая. Благодаря этому эти мужчины смогли не проходить службу в ВСУ и получили возможность уехать за границу.

"В случае доказывания вины должностной лица ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет", - сообщили в полиции.

Напомним, в Тернопольской области сообщили о подозрении заместителю начальника районного ТЦК за получение взятки. Его задержали непосредственно при получении трех тысяч долларов неправомерной выгоды. За эти средства чиновник обещал беспрепятственное обновление военно-учетных документов и снятие с розыска 28-летнего жителя области.

