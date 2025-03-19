На Чернігівщині в пожежі загинув чоловік
Трагедія сталася вранці 18 березня у житловому будинку в селі Галиця Ніжинського району. Загиблим виявився 61-річний власник оселі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Чернігівській області.
Надзвичайники оперативно загасили пожежу.
"О 07:55 загоряння було ліквідовано, але, на жаль, на місці пожежі вогнеборці виявили тіло загиблого чоловіка", – йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, ймовірною причиною займання стало порушення правил монтажу димаря.
Нагадаємо, вночі 17 березня в селі Новомихайлівка Берестинського району, що на Харківщині, в пожежі загинула родина.
Масштабна пожежа в Одеському районі: горить національний природний паркВсі новини »
18 березня 2025, 17:30Трагедія на Житомирщині: в пожежі загинули три людини
17 березня 2025, 04:48На Кіровоградщині з водосховища дістали тіло чоловіка
17 березня 2025, 02:46
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
Смертельна ДТП на Вінниччині: потяг протаранив мінівен
19 березня 2025, 02:38США вийшли з розслідування злочинів РФ: що це означає для трибуналу над окупантами
19 березня 2025, 01:45На Волині засудили молодика, який на кладовищі намагався зґвалтувати 16-річну дівчину
19 березня 2025, 01:27Бригада "Помста" показала, як розгромила колону російської техніки на Донеччині
19 березня 2025, 01:06У Києві Lexus влетів у відбійник та перекинувся: загинули дві людини
19 березня 2025, 00:47Стрілянина у ТРЦ на Київщині: затримані шестеро осіб, ще чотирьох шукають
19 березня 2025, 00:30Удар по авто комунальників на Харківщині: є жертва, поранених ушпиталили
19 березня 2025, 00:15На Житомирщині чоловік зберігав ракети у підвалі багатоповерхівки
19 березня 2025, 00:09На Чернігівщині росіяни атакували цивільну автівку: постраждав водій
18 березня 2025, 23:05
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України