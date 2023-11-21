На Чернігівщині викрили військового, який продав запчастини від танків

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На Чернігівщині повідомлено про підозру військовому посадовцю, який продав комерсантам частини бронетехніки

Про це повідомила пресслужба поліції Чернігівської області, інформує RegioNews.

Розслідування встановило, що незаконна оборудка відбулася ще перед повномасштабним вторгненням російських окупаційних військ в Україну.

Повідомляється, що в липні 2020 року керівник ремонтного цеху однієї з військових частин отримав посилену бортову коробку передач, яка використовується у танках Т-72 та іншій бронетехніці на їх базі. Однак підлеглі цього посадовця впоралися із замовленим ремонтом одиниці бронетехніки власними силами, без заміни компонентів, а начальник цеху продав бортову коробку передач представникам одного із приватних товариств за 9,3 тис. доларів і 61 тис. грн.

Зазначається, що комерсанти планували продати це військове майно до Індії.

Слідчі поліції подали клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відсторонення від посади, а також накладення арешту на його майно.

Підозрюваного затримали, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Нагадаємо, Служба безпеки заблокувала ще 4 схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Серед затриманих – посадовець ВЛК.