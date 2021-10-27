У Чернігові викрили турфірму, яка продавала "липові" COVID-сертифікати

У Чернігові туристичне агентство продавало підроблені COVID-сертифікати по 250 доларів, а медики за гроші вносили дані клієнтів до Електронної системи охорони здоров’я

Про це пише RegioNews з посиланням на поліцію Чернігівської області.

Схему виготовлення підроблених сертифікатів організувала 52-річна власниця туристичного агентства. Вона пропонувала клієнтам придбати сертифікат без проходження вакцинації.

Деякі клієнти зверталися до цієї турфірми виключно по підроблені документи, хоча нікуди не збиралися мандрувати.

Фігурантка змовилася з чернігівським лікарем та медсестрою, які й вносили відомості про нібито проведену вакцинацію до електронних реєстрів.

Після цього медики видавали завірені підписами та печатками паперові COVID-сертифікати.

Оскільки неправдиві дані містилися в електронній базі, додаток "Дія" також підтверджував наявність сертифікату про вакцинацію у насправді нещепленої особи.

Вартість одного підробленого сертифіката становила для замовника 250 доларів США. В середньому за день виготовлялося по 20 фальшивих сертифікатів. Таким чином, лише за останніх два місяці власниця турагентства та кілька медиків отримали понад 500 000 гривень від незаконної діяльності. Гроші у клієнтів вони брали виключно готівкою.

Раніше повідомлялося, що у Сумах викрили лікаря, який торгував сертифікатами про COVID-вакцинацію.