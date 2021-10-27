В Чернигове разоблачили турфирму, которая продавала "липовые" COVID-сертификаты
В Чернигове туристическое агентство продавало поддельные COVID-сертификаты по 250 долларов, а медики за деньги вносили данные клиентов в электронную систему здравоохранения
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на полицию Черниговской области.
Схему изготовления поддельных сертификатов организовала 52-летняя владелица туристического агентства. Она предлагала клиентам приобрести сертификат без прохождения вакцинации.
Некоторые клиенты обращались к этой турфирме исключительно за фейковыми документами, хотя никуда не собирались путешествовать.
Фигурантка сговорилась с черниговским врачом и медсестрой, которые и вносили сведения о якобы проведенной вакцинации в электронные реестры.
После этого медики выдавали заверенные подписями и печатями бумажные COVID-сертификаты.
Поскольку ложные данные содержались в электронной базе, приложение "Дія" также подтверждало наличие сертификата о вакцинации у на самом деле непривитого лица.
Стоимость одного поддельного сертификата составляла для заказчика 250 долларов США. В среднем за день изготавливалось по 20 фальшивых сертификатов. Таким образом, только за последние два месяца владелица турагентства и несколько медиков получили более 500 000 гривен от незаконной деятельности. Деньги у клиентов они брали исключительно наличными.
Ранее сообщалось, что в Сумах разоблачили врача, торговавшего сертификатами о COVID-вакцинации.