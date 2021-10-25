У Чернігові закінчується кисень для COVID-хворих - міськрада

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Для пацієнтів з COVID - 19 в лікарнях Чернігова кисню залишилося лише на кілька годин. Нова партія кисню може бути поставлена у вівторок

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу міськради Чернігова

"На сьогоднішній день в лікарнях міста, які надають допомогу хворим COVID-19 склалася досить критична ситуація з киснем, якого вистачить лише на кілька годин. Компанія-постачальник обіцяє поставити кисень тільки завтра. При цьому невідомо в який саме час доби ця поставка відбудеться", - зазначив генеральний директор Чернігівської міської лікарні №2 Владислав Кухар.

Крім того, проблеми з киснем є і лікарнях Херсонщини

Заступник голови Херсонської ОДА Микола Якименко заступник голови Херсонської ОДА Микола Якименко заявив: "в даний час дуже складна ситуація з киснем - вона не критична, вона складна. У нас на три доби кисню вистачає"..

За його словами, на добу використовується майже 15 тонн кисню.

Нагадаємо, що Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко 22 жовтня наголосив, що проблем з медичним киснем для хворих на COVID-19 наразі немає