09:02  25 жовтня
В Україні зафіксували майже 15 тисяч нових випадків COVID-19
08:29  25 жовтня
На Черкащині відправили під домашній арешт двійника кандидата від "Слуги народу"
08:06  25 жовтня
Бойовики на Донбасі чотири рази порушили "тишу": стріляли із заборонених озброєнь
UA | RU
UA | RU
25 жовтня 2021, 17:17

У Чернігові закінчується кисень для COVID-хворих - міськрада

25 жовтня 2021, 17:17
Читайте также на русском языке
з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Для пацієнтів з COVID - 19 в лікарнях Чернігова кисню залишилося лише на кілька годин. Нова партія кисню може бути поставлена у вівторок

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу міськради Чернігова

"На сьогоднішній день в лікарнях міста, які надають допомогу хворим COVID-19 склалася досить критична ситуація з киснем, якого вистачить лише на кілька годин. Компанія-постачальник обіцяє поставити кисень тільки завтра. При цьому невідомо в який саме час доби ця поставка відбудеться", - зазначив генеральний директор Чернігівської міської лікарні №2 Владислав Кухар.

Крім того, проблеми з киснем є і лікарнях Херсонщини

Заступник голови Херсонської ОДА Микола Якименко заступник голови Херсонської ОДА Микола Якименко заявив: "в даний час дуже складна ситуація з киснем - вона не критична, вона складна. У нас на три доби кисню вистачає"..

За його словами, на добу використовується майже 15 тонн кисню.

Нагадаємо, що Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко 22 жовтня наголосив, що проблем з медичним киснем для хворих на COVID-19 наразі немає

Чернігів COVID-19 ОДА кисень

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Сакральні 25%. Як Зеленський отримав перший сигнал від викинутого з команди Разумкова
З Кличком проти Філатова? Навіщо Коломойський бере під контроль дніпровський "УДАР"
Всі публікації »
Ігор Гужва
Андрій Смолій
Яніна Соколовська
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua