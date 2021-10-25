09:02  25 октября
В Украине зафиксировали почти 15 тысяч новых случаев COVID-19
08:29  25 октября
На Черкасщине отправили под домашний арест двойника кандидата от "Слуги народа"
17:41  25 октября
На Донбассе зафиксировали четыре нарушения, один наш боец ранен
UA | RU
UA | RU
25 октября 2021, 17:17 9

В Чернигове заканчивается кислород для COVID-больных - горсовет

25 октября 2021, 17:17 9
Читайте також українською мовою
из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Для пациентов с COVID-19 в больницах Чернигова кислорода осталось лишь на несколько часов. Новая партия кислорода может быть поставлена во вторник

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу горсовета Чернигова

"На сегодняшний день в больницах города, которые оказывают помощь больным COVID-19 сложилась достаточно критическая ситуация с кислородом, которого хватит лишь на несколько часов. Компания-поставщик обещает поставить кислород только завтра. При этом неизвестно в какое именно время суток эта поставка произойдет", - отметил генеральный директор Черниговской городской больницы №2 Владислав Кухар.

Кроме того, проблемы с кислородом есть и больницах Херсонщины

Заместитель председателя Херсонской ОГА Николай Якименко заместитель председателя Херсонской ОГА Николай Якименко заявил: "В настоящее время очень сложная ситуация с кислородом - она ​​не критична, она сложная. У нас на трое суток кислорода хватает"..

По его словам, в сутки используется почти 15 тонн кислорода.

Напомним, что министр здравоохранения Виктор Ляшко 22 октября отметил, что проблем с медицинским кислородом для больных COVID-19 пока нет

Чернигов COVID-19 ОГА кислород

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Сакральные 25%. Как Зеленский получил первый сигнал от выброшенного из команды Разумкова
С Кличко против Филатова? Зачем Коломойский берет под контроль днепровский "УДАР"
Все публикации »
Игорь Гужва
Андрей Смолий
Янина Соколовская
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua