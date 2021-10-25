В Чернигове заканчивается кислород для COVID-больных - горсовет

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Для пациентов с COVID-19 в больницах Чернигова кислорода осталось лишь на несколько часов. Новая партия кислорода может быть поставлена во вторник

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу горсовета Чернигова

"На сегодняшний день в больницах города, которые оказывают помощь больным COVID-19 сложилась достаточно критическая ситуация с кислородом, которого хватит лишь на несколько часов. Компания-поставщик обещает поставить кислород только завтра. При этом неизвестно в какое именно время суток эта поставка произойдет", - отметил генеральный директор Черниговской городской больницы №2 Владислав Кухар.

Кроме того, проблемы с кислородом есть и больницах Херсонщины

Заместитель председателя Херсонской ОГА Николай Якименко заместитель председателя Херсонской ОГА Николай Якименко заявил: "В настоящее время очень сложная ситуация с кислородом - она ​​не критична, она сложная. У нас на трое суток кислорода хватает"..

По его словам, в сутки используется почти 15 тонн кислорода.

Напомним, что министр здравоохранения Виктор Ляшко 22 октября отметил, что проблем с медицинским кислородом для больных COVID-19 пока нет