На Чернігівщині оголосили про підозру неповнолітньому у вбивстві 16-річного хлопця

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17-річному місцевому мешканцю Семенівської територіальної громади Чернігівської області оголошено про підозру в ненавмисному вбивстві

Як передає RegioNews, про це повідомляє поліція Чернігівської області у Facebook.

Конфлікт між 17-річним та 16-річним хлопцями відбувся опівночі 23 жовтня на ганку біля будинку культури в Семенівці. За інформацією правоохоронців, один неповнолітній смикнув іншого за одяг і той впав із висоти власного зросту спиною на бетон.

У результаті падіння 16-річний хлопець отримав тілесні ушкодження, що спричинили смерть. Медики проводили реанімаційні заходи, але неповнолітній помер на місці події", - йдеться у повідомленні.

Наразі слідчий оголосив 17-річному хлопцю про підозру в ненавмисному вбивстві іншого підлітка. Йому загрожує від трьох до п’яти років обмеження або позбавлення волі.

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