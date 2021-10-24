На Черниговщине объявили о подозрении несовершеннолетнему в убийстве 16-летнего парня

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17-летнему местному жителю Семеновской территориальной общины Черниговской области объявлено о подозрении в непредумышленном убийстве

Как передает RegioNews, об этом сообщает полиция Черниговской области в Facebook.

Конфликт между 17-летним и 16-летним ребятами произошел в полночь 23 октября на крыльце возле дома культуры в Семеновке. По информации правоохранителей, один несовершеннолетний дернул другого за одежду и тот упал с высоты собственного роста спиной на бетон.

В результате падения 16-летний парень получил телесные повреждения, повлекшие смерть. Медики проводили реанимационные мероприятия, но несовершеннолетний скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Сейчас следователь объявил 17-летнему парню о подозрении в непредумышленном убийстве другого подростка. Ему грозит от трех до пяти лет ограничения или лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в городе Корюковка на Черниговщине от COVID-19 умер ученик 9 класса школы.