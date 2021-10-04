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04 жовтня 2021, 12:13 191

У Чернігові двоє чоловіків наладили "бізнес" фальсифікації ПРЛ-тестів та COVID-сертифікатів

04 жовтня 2021, 12:13 191
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Фото: з відкритих джерел
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У Чернігові правоохоронці викрили схему фальсифікації ПРЛ-тестів та "Міжнародного свідоцтва про вакцинацію" від коронавірусної хвороби. Щомісяця "бізнес" приносив ділкам 400 тисяч гривень

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Як встановили оперативники, "схему" організували двоє місцевих жителів ще у червні 2021 року.

Вони пропонували "клієнтам" однієї з чернігівських туристичних агенцій виготовлення підробок. Люди, які планували виїхати на відпочинок за кордон, зверталися до них за "довідкою" про негативний тест на COVID, не здаючи жодних аналізів.

Вартість однієї довідки становила 400-500 гривень, а свідоцтво про вакцинацію – 1500 гривень. Щомісяця вони у середньому виготовляли по 350 "тестів" та 150 "міжнародних свідоцтв".

Наразі у межах кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних осіб.

Нагадаємо, нещодавно на Волині поліцейські затримали чоловіка, який продавав фейкові довідки про COVID-19.

довідка коронавірус документ Чернігів СБУ

 
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