В Чернигове двое мужчин организовали "бизнес" фальсификации ПРЛ-тестов и COVID-сертификатов

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В Чернигове правоохранители разоблачили схему фальсификации ПРЛ-тестов и "Международного свидетельства о вакцинации" от коронавирусной болезни. Ежемесячно "бизнес" приносил дельцам 400 тысяч гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как установили оперативники, "схему" организовали двое местных жителей еще в июне 2021 года.

Они предлагали "клиентам" одного из черниговских туристических агентств изготовление подделок. Люди, которые планировали уехать на отдых за границу, обращались к ним за "справкой" о негативном тесте на COVID, не сдавая никаких анализов.

Стоимость одной справки составляла 400-500 гривен, а свидетельство о вакцинации – 1500 гривен. Ежемесячно они в среднем изготавливали по 350 "тестов" и 150 "международных свидетельств".

Сейчас в рамках уголовного производства продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех причастных лиц.

Напомним, недавно на Волыни полицейские задержали мужчину, который продавал фейковые справки о COVID-19.