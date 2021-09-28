12:28  28 вересня
На Одещині від коронавірусу померло подружжя з різницею у 30 хвилин
13:58  28 вересня
З'явилися подробиці ДТП на Миколаївщині, у якій загинули четверо людей
08:09  28 вересня
Доба на Донбасі: інтенсивність бойових дій зросла, поранено бійця ООС
UA | RU
UA | RU
28 вересня 2021, 15:29 94

У Чернігові бракує піску для ремонту доріг - міськрада

28 вересня 2021, 15:29 94
Читайте также на русском языке
з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Чернігові бракує піску для закінчення розпочатих улітку ремонтів доріг

Про це на розширеній нараді в мерії повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Чернігівської міськради Ярослав Куц, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ

"На сьогодні піску в тій кількості, яка потрібна для закінчення дорожніх робіт на вулицях Київська та Олександрівська, на прокладання водогону й каналізації, немає", - сказав Куц.

За його словами, у невеликій кількості пісок у Чернігові продає лише одна фірма, проте ціна в неї - 450 грн за тонну. В той час, як на Київщині він коштує більш ніж втричі дешевше.

"Дешевше в Київ поїхати закупити. Бо в нас машини з піском, дізнаючись, що можуть бути зупинені й затримані, зсипають його просто на узбіччя", - зазначив чиновник.

Міський голова Владислав Атрошенко додав, що для закінчення дорожніх робіт у Чернігові потрібно приблизно 5 тис. т піску.

В липні на виконкомі Атрошенко заявляв, що внаслідок блокування поставок піску в Чернігові зупинилась робота всієї будівельної галузі. Мер тоді закликав посадовців Державного бюро розслідування та Національного антикорупційного бюро розібратися з причиною припинення поставок піску до міста і дати оцінку діям причетних до цього осіб.

Чернігів дороги строительство мер

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Буряк втомився, Буряк йде. Чому мер Запоріжжя терміново зібрався у відставку
До зустрічі за пів року. Як, приймаючи антиолігархічний закон, влада допомогла опозиції його оскаржити
Всі публікації »
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua