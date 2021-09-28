У Чернігові бракує піску для ремонту доріг - міськрада

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Про це на розширеній нараді в мерії повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Чернігівської міськради Ярослав Куц, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ

"На сьогодні піску в тій кількості, яка потрібна для закінчення дорожніх робіт на вулицях Київська та Олександрівська, на прокладання водогону й каналізації, немає", - сказав Куц.

За його словами, у невеликій кількості пісок у Чернігові продає лише одна фірма, проте ціна в неї - 450 грн за тонну. В той час, як на Київщині він коштує більш ніж втричі дешевше.

"Дешевше в Київ поїхати закупити. Бо в нас машини з піском, дізнаючись, що можуть бути зупинені й затримані, зсипають його просто на узбіччя", - зазначив чиновник.

Міський голова Владислав Атрошенко додав, що для закінчення дорожніх робіт у Чернігові потрібно приблизно 5 тис. т піску.

В липні на виконкомі Атрошенко заявляв, що внаслідок блокування поставок піску в Чернігові зупинилась робота всієї будівельної галузі. Мер тоді закликав посадовців Державного бюро розслідування та Національного антикорупційного бюро розібратися з причиною припинення поставок піску до міста і дати оцінку діям причетних до цього осіб.