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28 сентября 2021, 15:29 125

В Чернигове не хватает песка для ремонта дорог - горсовет

28 сентября 2021, 15:29 125
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из открытых источников
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В Чернигове не хватает песка для окончания начатых летом ремонтов дорог

Об этом на расширенном совещании в мэрии сообщил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Черниговского горсовета Ярослав Куц, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ

"На сегодня песка в том количестве, которое нужно для окончания дорожных работ на улицах Киевская и Александровская, на прокладку водопровода и канализации, нет", - сказал Куц.

По его словам, в небольшом количестве песок в Чернигове продает только одна фирма, но цена у нее - 450 грн за тонну. В то время, как на Киевщине он стоит более чем втрое дешевле.

"Дешевле в Киев поехать закупить. Потому что у нас машины с песком, узнавая, что могут быть остановлены и задержаны, ссыпают его прямо на обочину", - отметил чиновник.

Городской голова Владислав Атрошенко добавил, что для окончания дорожных работ в Чернигове нужно примерно 5 тыс. т песка.

В июле на исполкоме Атрошенко заявлял, что в результате блокирования поставок песка в Чернигове остановилась работа всей строительной отрасли. Мэр тогда призвал должностных лиц Государственного бюро расследования и Национального антикоррупционного бюро разобраться с причиной прекращения поставок песка в город и дать оценку действиям причастных к этому лиц.

Чернигов дороги строительство мер

 
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