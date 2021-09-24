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24 сентября 2021, 10:38 109

В гимназии на Черниговщине обвалился потолок: это уже в третий раз

24 сентября 2021, 10:38 109
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Фото: прессслужба Новгород-Северского горсовета
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В Новгород-Северском Черниговской области в одной из школ частично обвалился потолок

Как пишет RegioNews, об этом сообщила пресс-служба Новгород-Северского горсовета.

Инцидент произошел в одном из кабинетов гимназии №1 21 сентября — обвалилась часть потолка.

"К счастью, дети не пострадали, потому что произошло это во время перерыва", — говорят в горсовете.

Возможно, это изображение (в помещении)

Как рассказала начальница отдела образования, молодежи и спорта Татьяна Ковальчук, администрация гимназии официально о ремонте потолка не обращалась. Ходатайства были лишь относительно капитального ремонта пола в некоторых кабинетах. Сейчас эти вопросы решают.

"В отделе образования срочно была создана комиссия, обследовали место происшествия, выяснили обстоятельства. По результатам проверки будет проведен ремонт потолка. Директор гимназии предоставила акты проверок технической комиссии образовательного учреждения состояния зданий. Выяснилось, что обвал потолка случается уже в третий раз", — добавили в горсовете.

Напомним, что 1 сентября в корпусе университета им. И. И. Мечникова на Французском бульваре прямо во время лекции рухнул потолок в одной из аудиторий.

Украина школа Черниговская область

 
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