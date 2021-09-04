На Чернігівщині ексголова РДА "заробив" на звільненні майже чвертьмільйона гривень - прокуратура

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На Чернігівщині судитимуть ексочільника одного з районів Чернігівщини, якого підозрюють у незаконному отримані вихідної допомоги у зв’язку зі звільненням

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Чернігівської обласної прокуратури.

"У ході досудового розслідування установлено, що наприкінці грудня 2019 року посадовець, зловживаючи своїм службовим становищем, самостійно підготував, підписав та видав Розпорядження про припинення своїх повноважень та виплату вихідної допомоги при звільненні у розмірі шестимісячного середнього заробітку… Таким чином, на підставі незаконного розпорядження колишній голова РДА заволодів бюджетними коштами у розмірі понад 235 тис. грн", - зазначаєтсья у повідомленні

У прокуратурі наголошують, що у колишнього чиновника не було права на таку допомогу

Чернігівською окружною прокуратурою направлено до суду обвинувальний за фактом заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ч. 2 ст. 191 КК України).