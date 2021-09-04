На Черниговщине экс-глава РГА "заработал" на увольнении почти четверть миллиона гривень - прокуратура

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На Черниговщине будут судить ексочільника одного из районов Черниговщины, которого подозревают в незаконном полученные выходного пособия в связи с увольнением

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

"В ходе досудебного расследования установлено, что в конце декабря 2019 года чиновник, злоупотребляя своим служебным положением, самостоятельно подготовил, подписал и выдал распоряжение о прекращении своих полномочий и выплату выходного пособия при увольнении в размере шестимесячного среднего заработка... Таким образом, на основании незаконного распоряжения бывший глава РГА завладел бюджетными средствами в размере более 235 тыс. грн", - зазначаєтсья в сообщении

В прокуратуре отмечают, что у бывшего чиновника не было права на такую помощь

Черниговской окружной прокуратурой направлено в суд обвинительный по факту завладения бюджетными средствами путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением (ч. 2 ст. 191 УК Украины).

Напомним, что недавно на взятке в 500 тысяч задержали главу одного из ОТГ на Днепропетровщине