На Чернігівщині чоловіка на смерть привалило бетонними конструкціями
У селі Рождественське на фермі сталася трагедія – один чоловік загинув, інший - отримав травми
Про це повідомили у пресслужбі поліції Чернігівської області, пише RegioNews.
Співробітники Новгород-Сіверського відділу поліції встановили, що потерпілий разом із товаришем (його дані встановлюються) розбирали приміщення хліва на території приватної непрацюючої ферми.
Чоловіків привалило бетонними конструкціями будівлі. Внаслідок цього один з постраждалих загинув на місці, а другий тяжко травмувався. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Нагадаємо, у Вінниці загинув чоловік під час ремонту ліфта.
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