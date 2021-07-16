На Чернігівщині чоловіка на смерть привалило бетонними конструкціями

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У селі Рождественське на фермі сталася трагедія – один чоловік загинув, інший - отримав травми

Про це повідомили у пресслужбі поліції Чернігівської області, пише RegioNews.

Співробітники Новгород-Сіверського відділу поліції встановили, що потерпілий разом із товаришем (його дані встановлюються) розбирали приміщення хліва на території приватної непрацюючої ферми.

Чоловіків привалило бетонними конструкціями будівлі. Внаслідок цього один з постраждалих загинув на місці, а другий тяжко травмувався. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, у Вінниці загинув чоловік під час ремонту ліфта.