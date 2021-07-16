На Черниговщине мужчину насмерть привалило бетонными конструкциями

Фото: Нацполиция

В селе Рождественское на ферме произошла трагедия – один человек погиб, другой получил травмы

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черниговской области, пишет RegioNews.

Сотрудники Новгород-Северского отдела полиции установили, что потерпевший вместе с товарищем (его данные устанавливаются) разбирали помещения сарая на территории частной неработающей фермы.

Мужчин привалило бетонными конструкциями здания. В результате один из пострадавших погиб на месте, а второй тяжело травмировался. Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, в Виннице погиб мужчина во время ремонта лифта.