У Чернігові вже 26 березня можуть посилити карантин

Ситуація з коронавірусом у місті погіршується

Ситуація з коронавірусом у місті погіршується

Фото з відкритих джерел

У Чернігові проведуть засідання міської комісії з техногенно-екологічної безпеки, на якому планують розглянути запровадження посилених карантинних обмежень із 26 березня.

Про це заявив мер міста Владислав Атрошенко, передає RegioNews із посиланням на пресслужбу міської ради.

Засідання відбудеться орієнтовно о 15 чи 16 годині дня, зазначив міський голова.

"Пропоную визначитися з обмежувальними заходами, які я пропоную запровадити не з понеділка, а з п’ятниці, від завтра. У зв’язку з надзвичайно серйозним приростом кількості хворих, які знаходяться в наших лікарнях — їх уже більше 230", — заявив він.

Атрошенко раніше говорив: якщо буде 230 госпіталізованих хворих із підтвердженим діагнозом, в місті будуть посилювати карантин.

"Скажемо так: крайня цифра, коли ми однозначно будемо вводити більш жорсткі обмеження, — це 270 госпіталізованих хворих із підтвердженим діагнозом", — заявив він.

Нагадаємо, раніше в ОДА заявили, що Чернігівщина перебуває на порозі "червоної" зони.