13:25  25 марта
Минздрав обновил распределение карантинных зон, Киев и 10 областей - "красные"
13:06  25 марта
Протест на Банковой: суд перенес избрание мер пресечения двум подозреваемым
08:11  25 марта
На Донбассе зафиксировали семь нарушений режима "тишины": били из гранатометов и пулеметов
UA | RU
UA | RU
25 марта 2021, 14:50 878

В Чернигове уже 26 марта могут ужесточить карантин

25 марта 2021, 14:50 878
Читайте також українською мовою
Ситуация с коронавирусом в городе ухудшается
Ситуация с коронавирусом в городе ухудшается
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Чернигове проведут заседание городской комиссии по техногенно-экологической безопасности, на котором планируют рассмотреть введение усиленных карантинных ограничений с 26 марта.

Об этом заявил мэр города Владислав Атрошенко, передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу городского совета.

Заседание состоится ориентировочно в 15 или 16 часов дня, отметил городской глава.

"Предлагаю определиться с ограничительными мерами, которые я предлагаю ввести не с понедельника, а с пятницы, с завтрашнего дня. В связи с чрезвычайно серьезным приростом количества заболевших, которые находятся в наших больницах — их уже более 230", — заявил он.

Атрошенко ранее говорил, если будет 230 госпитализированных больных с подтвержденным диагнозом, в городе будут ужесточать карантин.

"Скажем так: крайняя цифра, когда мы однозначно будем вводить более жесткие ограничения — это 270 госпитализированных больных с подтвержденным диагнозом", — заявил он.

Напомним, ранее в ОГА заявили, что черниговская область находится на пороге "красной" зоны.

коронавирус Украина карантин Чернигов зона

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Ковид-коллапс в Харькове: Что делал бы Кернес и чего не делает Терехов
Одесский ветеран-тихоня. Чего добился Гриневецкий за сто дней у власти
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виталий Бала
Кирилл Сазонов
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua