В Чернигове уже 26 марта могут ужесточить карантин

Ситуация с коронавирусом в городе ухудшается

Ситуация с коронавирусом в городе ухудшается

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В Чернигове проведут заседание городской комиссии по техногенно-экологической безопасности, на котором планируют рассмотреть введение усиленных карантинных ограничений с 26 марта.

Об этом заявил мэр города Владислав Атрошенко, передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу городского совета.

Заседание состоится ориентировочно в 15 или 16 часов дня, отметил городской глава.

"Предлагаю определиться с ограничительными мерами, которые я предлагаю ввести не с понедельника, а с пятницы, с завтрашнего дня. В связи с чрезвычайно серьезным приростом количества заболевших, которые находятся в наших больницах — их уже более 230", — заявил он.

Атрошенко ранее говорил, если будет 230 госпитализированных больных с подтвержденным диагнозом, в городе будут ужесточать карантин.

"Скажем так: крайняя цифра, когда мы однозначно будем вводить более жесткие ограничения — это 270 госпитализированных больных с подтвержденным диагнозом", — заявил он.

Напомним, ранее в ОГА заявили, что черниговская область находится на пороге "красной" зоны.