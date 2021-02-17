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17 лютого 2021, 12:46 333

У Чернігівській області виявили п'ять незареєстрованих установ соціальної сфери

17 лютого 2021, 12:46 333
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Серед них - дві організації, які містять осіб з алкогольною залежністю
Серед них - дві організації, які містять осіб з алкогольною залежністю
Укрінформ
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На Чернігівщині виявлено 5 незареєстрованих установ соціальної сфери з цілодобовим перебуванням людей.

Про це повідомив Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської ОДА, передає RegioNews.

Наголошується, що серед них - дві організації, які містять осіб з алкогольною залежністю.

Всього в області нарахували 147 закладів з цілодобовим перебуванням людей. Серед них 58 готелів, 7 пансіонатів, 12 хостелів, 70 будинків престарілих та інвалідів.

В ході перевірок на дотримання вимог пожежної безпеки в них до адміністративної відповідальності притягнуто 29 керівників та відповідальних посадових осіб.

Підвищення уваги до таких установ пов'язано з недавньою пожежею в приватній геріатричній установі на Харківщині, в якому загинули підопічні.

Нагадаємо, на Чернігівщині викрили корупційну схему з землями національної академії аграрних наук.

Україна кримінал Чернігів кримінальна справа Чернігівська область

 
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