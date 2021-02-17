В Черниговской области обнаружили пять незарегистрированных учреждений социальной сферы

Среди них - две организации, которые содержат лиц с алкогольной зависимостью

Среди них - две организации, которые содержат лиц с алкогольной зависимостью

Укринформ

На Черниговщине обнаружено 5 незарегистрированных учреждений социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей.

Об этом сообщил Департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Черниговской ОГА, передает RegioNews.

Отмечается, что среди них - две организации, которые содержат лиц с алкогольной зависимостью.

Всего в области насчитали 147 учреждений с круглосуточным пребыванием людей. Среди них 58 гостиниц, 7 пансионатов, 12 хостелов, 70 домов престарелых и инвалидов.

В ходе проверок на соблюдение требований пожарной безопасности в них к административной ответственности привлекли 29 руководителей и ответственных должностных лиц.

Повышение внимания к таким учреждениям связано с недавним пожаром в частном гериатрическом учреждении на Харьковщине, в котором погибли подопечные.

Напомним, на Черниговщине разоблачили коррупционную схему с землями Нацакадемии аграрных наук.