08:59  17 февраля
Коронавирус в Украине: за сутки более четырех тысяч новых случаев заражения
09:24  17 февраля
В Украине продают первую "небольшую тюрьму" за 220 миллионов
08:11  17 февраля
На Донбассе снова стреляли из снайперского оружия и минометов
UA | RU
UA | RU
17 февраля 2021, 12:46 221

В Черниговской области обнаружили пять незарегистрированных учреждений социальной сферы

17 февраля 2021, 12:46 221
Читайте також українською мовою
Среди них - две организации, которые содержат лиц с алкогольной зависимостью
Среди них - две организации, которые содержат лиц с алкогольной зависимостью
Укринформ
Читайте також
українською мовою

На Черниговщине обнаружено 5 незарегистрированных учреждений социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей.

Об этом сообщил Департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Черниговской ОГА, передает RegioNews.

Отмечается, что среди них - две организации, которые содержат лиц с алкогольной зависимостью.

Всего в области насчитали 147 учреждений с круглосуточным пребыванием людей. Среди них 58 гостиниц, 7 пансионатов, 12 хостелов, 70 домов престарелых и инвалидов.

В ходе проверок на соблюдение требований пожарной безопасности в них к административной ответственности привлекли 29 руководителей и ответственных должностных лиц.

Повышение внимания к таким учреждениям связано с недавним пожаром в частном гериатрическом учреждении на Харьковщине, в котором погибли подопечные.

Напомним, на Черниговщине разоблачили коррупционную схему с землями Нацакадемии аграрных наук.

Украина криминал Чернигов криминальное дело Черниговская область

 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Ужгородская пастораль: как Андриив оттачивает "идеальную власть" из неидеальных депутатов
Ловкий Лысенко: как мэр Сум обустроил городской совет под себя
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram