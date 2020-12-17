В Україні негода залишила без світла понад 20 міст і сіл
В Україні на ранок четверга, 17 грудня, внаслідок ускладнення погодних умов через спрацювання системи захисту ліній електропередач залишаються знеструмленими 22 населених пункти у Чернігівській області.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС.
Станом на 7 годину 17 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач залишаються знеструмленими 22 населених пункти у Чернігівській області", - повідомили у відомстві.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Зазначається, що транспортне сполучення на автошляхах державного та місцевого значення забезпечено. Обмежень руху немає.
Раніше повідомлялося, що в Україні через ожеледицю сотні аварій на дорогах, знеструмлено понад 170 населених пунктів.