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17 грудня 2020, 10:12 47

В Україні негода залишила без світла понад 20 міст і сіл

17 грудня 2020, 10:12 47
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Залишаються знеструмленими 22 населених пункти
Залишаються знеструмленими 22 населених пункти
Фото: з відкритих джерел
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В Україні на ранок четверга, 17 грудня, внаслідок ускладнення погодних умов через спрацювання системи захисту ліній електропередач залишаються знеструмленими 22 населених пункти у Чернігівській області.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС.

Станом на 7 годину 17 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач залишаються знеструмленими 22 населених пункти у Чернігівській області", - повідомили у відомстві.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Зазначається, що транспортне сполучення на автошляхах державного та місцевого значення забезпечено. Обмежень руху немає.

Раніше повідомлялося, що в Україні через ожеледицю сотні аварій на дорогах, знеструмлено понад 170 населених пунктів.

електрика рятувальники ДСНС аварія область
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