В Україні негода залишила без світла понад 20 міст і сіл

Залишаються знеструмленими 22 населених пункти

Залишаються знеструмленими 22 населених пункти

Фото: з відкритих джерел

В Україні на ранок четверга, 17 грудня, внаслідок ускладнення погодних умов через спрацювання системи захисту ліній електропередач залишаються знеструмленими 22 населених пункти у Чернігівській області.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС.

Станом на 7 годину 17 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач залишаються знеструмленими 22 населених пункти у Чернігівській області", - повідомили у відомстві.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Зазначається, що транспортне сполучення на автошляхах державного та місцевого значення забезпечено. Обмежень руху немає.

Раніше повідомлялося, що в Україні через ожеледицю сотні аварій на дорогах, знеструмлено понад 170 населених пунктів.