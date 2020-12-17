В Украине непогода оставила без света более 20 городов и сел
В Украине на утро четверга, 17 декабря, в результате осложнения погодных условий из-за срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 22 населенных пункта в Черниговской области.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
По состоянию на 7:00 17 декабря в результате осложнения погодных условий (мокрый снег, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 22 населенных пункта в Черниговской области", - сообщили в ведомстве.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Отмечается, что транспортное сообщение на автодорогах государственного и местного значения обеспечено. Ограничений движения нет.
Ранее сообщалось, что в Украине из-за гололеда сотни аварий на дорогах, обесточены свыше 170 населенных пунктов.