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17 декабря 2020, 10:12 46

В Украине непогода оставила без света более 20 городов и сел

17 декабря 2020, 10:12 46
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Остаются обесточенными 22 населенных пункта
Остаются обесточенными 22 населенных пункта
Фото: из открытых источников
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В Украине на утро четверга, 17 декабря, в результате осложнения погодных условий из-за срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 22 населенных пункта в Черниговской области.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

По состоянию на 7:00 17 декабря в результате осложнения погодных условий (мокрый снег, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 22 населенных пункта в Черниговской области", - сообщили в ведомстве.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Отмечается, что транспортное сообщение на автодорогах государственного и местного значения обеспечено. Ограничений движения нет.

Ранее сообщалось, что в Украине из-за гололеда сотни аварий на дорогах, обесточены свыше 170 населенных пунктов.

электричество спасатели ГСЧС авария область
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