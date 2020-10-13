09:26  13 жовтня
В Україні за добу понад 5000 нових хворих COVID-19
10:04  13 жовтня
Безробітних в Україні стало майже на 60% більше, ніж торік - Центр зайнятості
08:13  13 жовтня
Ситуація в ООС: зафіксовано сім порушень режиму "тиші" на Донбасі
UA | RU
UA | RU
13 жовтня 2020, 11:12 2

На Чернігівщині виявлено незаконне сміттєзвалище з 500 тоннами промислових відходів

13 жовтня 2020, 11:12 2
Читайте также на русском языке
Зловмисники вивозили виробничі відходи на територію селища однієї з ОТГ регіону
Зловмисники вивозили виробничі відходи на територію селища однієї з ОТГ регіону
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Служба безпеки України викрила схему незаконної утилізації шкідливих відходів промислового виробництва на території однієї з окремих територіальних громад Чернігівської області.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Представники підприємства, яке виробляє картонну і паперову продукцію, налагодили механізм нелегального вивозу відходів для ухилення від фінансових витрат на їх безпечну переробку. Для цього вони уклали фіктивні договори з комерційними структурами на транспортування і утилізацію відпрацьованих промислових матеріалів", - йдеться у повідомленні.

Під час слідчих дій правоохоронці виявили несанкціоноване звалище, на якому знаходилось майже 500 тонн відходів підприємства.

Триває слідство у межах кримінального провадження за ст. 236 (порушення правил екологічної безпеки) Кримінального кодексу України.

Також вживаються заходи щодо зобов’язання представників підприємства провести безпечну утилізацію виявлених відходів.

Нагадаємо, СБУ викрила схему закупівлі неякісних запчастин для "Укрзалізниці” на 11,8 млн.

СБУ відходи підприємство Сміттєзвалище підприємці
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Ексначальник порту, корупціонер і адвокат. Хто бореться за крісла мерів на Одещині
Ставленики великого бізнесу. Хто представлятиме "За майбутнє" у Східній України
Всі публікації »
Віктор Таран
Петро Олещук
Кирило Сазонов
Всі блоги »