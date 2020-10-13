На Чернігівщині виявлено незаконне сміттєзвалище з 500 тоннами промислових відходів

Зловмисники вивозили виробничі відходи на територію селища однієї з ОТГ регіону

Зловмисники вивозили виробничі відходи на територію селища однієї з ОТГ регіону

Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила схему незаконної утилізації шкідливих відходів промислового виробництва на території однієї з окремих територіальних громад Чернігівської області.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Представники підприємства, яке виробляє картонну і паперову продукцію, налагодили механізм нелегального вивозу відходів для ухилення від фінансових витрат на їх безпечну переробку. Для цього вони уклали фіктивні договори з комерційними структурами на транспортування і утилізацію відпрацьованих промислових матеріалів", - йдеться у повідомленні.

Під час слідчих дій правоохоронці виявили несанкціоноване звалище, на якому знаходилось майже 500 тонн відходів підприємства.

Триває слідство у межах кримінального провадження за ст. 236 (порушення правил екологічної безпеки) Кримінального кодексу України.

Також вживаються заходи щодо зобов’язання представників підприємства провести безпечну утилізацію виявлених відходів.

Нагадаємо, СБУ викрила схему закупівлі неякісних запчастин для "Укрзалізниці” на 11,8 млн.