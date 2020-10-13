На Черниговщине выявлено незаконную свалку с 500 тоннами промышленных отходов

Злоумышленники вывозили производственные отходы на территорию поселка одной из ОТГ региона

Злоумышленники вывозили производственные отходы на территорию поселка одной из ОТГ региона

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила схему незаконной утилизации вредных отходов промышленного производства на территории одной из отдельных территориальных общин Черниговской области.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Представители предприятия, которое производит картонную и бумажную продукцию, наладили механизм нелегального вывоза отходов для уклонения от финансовых затрат на их безопасную переработку. Для этого они заключили фиктивные договоры с коммерческими структурами на транспортировку и утилизацию отработанных промышленных материалов", - говорится в сообщении.

Во время следственных действий правоохранители несанкционированную свалку, на котором находилось почти 500 тонн отходов предприятия.

Расследование ведут по ст. 236 (нарушение правил экологической безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Также принимаются меры, чтобы обязать фирму провести безопасную утилизацию отходов.

Напомним, СБУ разоблачила схему закупки некачественных запчастей для "Укрзализныци” на 11,8 млн.