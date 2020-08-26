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26 августа 2020, 11:44 6

Двое пострадавших из-за взрыва в общежитии "Десна" находятся в коме

26 августа 2020, 11:44 6
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Один военный находится в медикаментозной коме, а девушка впала в кому после операции
Один военный находится в медикаментозной коме, а девушка впала в кому после операции
Фото: facebook.com/desnaukr
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Двое пострадавших от взрыва в одном из общежитий учебного центра "Десна", который находится в Черниговской области, находятся в коме.

Об этом УНИАН сообщили в учебном центре "Десна", передает RegioNews.

Согласно информации, пострадавшая от взрыва гражданская девушка впала в кому после операции, которую ей провели вчера в военном госпитале.

Ее состояние медики характеризуют как тяжелое. Еще один военный, что тоже пострадал от взрыва, находится в медикаментозной коме", - рассказали в учебном центре.

Ранее сообщалось, что главное управление Нацполиции в Черниговской области установило, что в результате взрыва неизвестного предмета (предварительно гранаты РГД-5) погиб один военнослужащий. Открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (убийство).

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