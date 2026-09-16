На Кіровоградщині через отруєння дітей нітратами з криниць посилюють контроль за водою

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На Кіровоградщині посилюють контроль за якістю води з громадських колодязів після того, як в області зареєстрували шість випадків водно-нітратної метгемоглобінемії серед дітей. Двоє дітей померли

Про це повідомила Кіровоградська обласна військова адміністрація, передає RegioNews .

Вік постраждалих дітей — від 9 днів до 10 років. Загалом від початку року в Україні зареєстрували дев’ять таких випадків, більшість із них — на Кіровоградщині.

За даними ОВА, понад 250 тисяч жителів області користуються водою з нецентралізованих джерел. У пробах води з помешкань, де проживали постраждалі діти, концентрація нітратів перевищувала допустимий рівень до 36 разів.

Фахівці пов’язують забруднення води з використанням азотних добрив, облаштуванням вигрібних ям та близьким розташуванням господарських споруд до джерел водопостачання.

Водночас в області налічується 1150 громадських колодязів, але паспортизовані лише 542 з них.

Під час засідання обласної ради з питань громадського здоров’я перший заступник начальника Кіровоградської ОВА Юрій Миколаєнко доручив громадам забезпечити повний облік та інвентаризацію громадських колодязів, їхню паспортизацію, а також регулярний контроль якості води.

Нагадаємо, що прокурори Новоукраїнської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 51-річного жителя Кіровоградщини.